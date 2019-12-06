В Киеве мужчина позвал женщину на свидание и показал ей труп

Новости Украины:В Киеве женщина пришла на свидание, а мужчина показал ей тело женщины в кладовке.

В Киеве мужчина позвал на свидание женщину, а потом пригласил в квартиру. В доме незнакомец начал ей угрожать и показал запакованный труп пенсионерки – владелицы квартиры.

Об обнаруженном теле женщина сообщила в полицию, передает Информатор.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря. По прибытию правоохранители обнаружили тело старой женщины с пакетом на голове; ее шея была замотана в шарф. 82-летнюю хозяйку квартиры спрятали среди вещей.

По словам женщины, она познакомилась с мужчиной через сайт знакомств. Он привел ее в эту квартиру и начал угрожать, показав тело. Женщине удалось убежать и сообщить об этом в полицию. Патрульные задержали злоумышленника. В содеянном он признался. Предварительно установлено, что причиной смерти стала асфиксия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.