Одесская полиция обнаружила тело пропавшей без вести девочки (Видео)

Новости Украины:Тело пропавшей в Одесской области девочки нашли в лесополосе.

Тело пропавшей в субботу, 2 ноября, 14-летней девочки из Суворовского района Одесской области с признаками насильственной смерти обнаружили на территории Лиманского района.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Поиски девочки продолжались всю ночь. Сегодня утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе", - отмечается в сообщении.

О том, что дочь еще днем ушла с друзьями гулять и до сих пор не вернулась, полицейским вчера, 2 ноября, вечером сообщила мать девочки. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения ребенка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера. Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам.

Полицейские установили личность парня, проводятся меры по его розыску.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками. По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства трагического происшествия и лица, совершившего это преступление.