Полиция Львова открыла производство по факту наезда кареты с лошадьми на подростка

Новости Украины:По предварительной информации лошади испугались громкого хлопка, что и привело к несчастью.

По факту травмирования 15-летней девушки во Львове в результате наезда кареты с лошадьми открыто уголовное производство. Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.

"По факту открыто уголовное производство по ст. 291 УК Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до пяти лет. Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что 2 ноября поступило сообщение о том, на проспекте Свободы во Львове испуганные лошади, запряженные в прогулочную карету, понесли, выехали на центральную аллею, где отдыхали люди, вследствие чего молодая девушка получила телесные повреждения.

Также предварительно установлено, что прогулочная карета, запряженная двумя лошадьми, стояла на проспекте Свободы. Около 18:30 лошади всполошились громкого хлопка, вероятно, звука салюта, понесли и выехали на центральную пешеходную аллею, где на одной из скамеек сидела потерпевшая.

Указано, что одна лошадь травмирована.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность травмированной - пятнадцатилетней школьницы, жительницы города Турка. С открытым переломом ноги она была госпитализирована.