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В Киеве нашли изуродованный труп мужчины

В Киеве нашли изуродованный труп мужчины
10:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Telegram-канал Артіль-паблік

Новости Украины:В столице нашли мертвым полуголого мужчину с пробитой головой и веником на шее.

В Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.

Это произошло по адресу улица Введенская, 15. Случайный прохожий наткнулся на окровавленное тело и позвонил полицейским, сообщает Telegram-канал "Артіль-паблік".

Возле тела нашли большой камень, на котором заметили следы крови. Предварительно, им и нанесли смертельные травмы.

"При осмотре тела, на голове были видны серьезные повреждения черепа... На шее трупа лежал веник. Также рядом лежали разбросанные личные вещи", – сказано в сообщении.

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Напомним, в Запорожье в собственной квартире при неизвестных обстоятельствах погибла семья: мать, отец и их совершеннолетний сын.

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Киев, Полиция, Убийство, Труп.
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