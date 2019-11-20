В Киеве нашли изуродованный труп мужчины

Новости Украины:В столице нашли мертвым полуголого мужчину с пробитой головой и веником на шее.

В Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.

Это произошло по адресу улица Введенская, 15. Случайный прохожий наткнулся на окровавленное тело и позвонил полицейским, сообщает Telegram-канал "Артіль-паблік".

Возле тела нашли большой камень, на котором заметили следы крови. Предварительно, им и нанесли смертельные травмы.

"При осмотре тела, на голове были видны серьезные повреждения черепа... На шее трупа лежал веник. Также рядом лежали разбросанные личные вещи", – сказано в сообщении.

Напомним, в Запорожье в собственной квартире при неизвестных обстоятельствах погибла семья: мать, отец и их совершеннолетний сын.