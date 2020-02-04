В Харькове пьяный водитель въехал в припаркованные авто

Новости Украины:В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 4 автомобилей.

На Московском проспекте в Харькове произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей.

Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции.

По данным полиции, днем 3 февраля патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не учел дорожную обстановку и врезался в три припаркованных авто - Nissan, Volkswagen Golf и Hyundai.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование, результат которого показал 1,63 промилле.

На 41-летнего мужчину составили ряд административных материалов: протоколы по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 124 (нарушение ПДД, приведшее к ДТП), ч. 1 ст. 126 (управление транспортными средствами без соответствующих документов). Материалы будут переданы в суд.

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