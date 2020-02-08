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В Киеве электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках

В Киеве электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках
09:22 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве на Протасовом Яру электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках.

В Киеве на железнодорожной станции "Протасов Яр" на улице Ивана Федорова городская электричка сбила 17-летнюю девушку.

Трагедия произошла в пятницу, 7 февраля, около 19:40, сообщает Информатор.

По данным полиции, девушка вместе со своей подругой переходила рельсы. В этот момент к станции прибывала городская электричка, которая и сбила одну из них.

Предварительно, погибшая была в наушниках и капюшоне. Именно из-за этого она не увидела приближающийся состав.

От столкновения девушку отбросило под платформу. Когда прибыли врачи, то она уже была мертва.

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Напомним, в Каменском на Днепропетровщине произошла авария с участием автобуса с детьми в результате смерти водителя за рулем.

В Запорожской области перевернулся микроавтобус, в результате чего госпитализированы пятеро пассажиров.

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Киев, ДТП, Полиция, Электричка, Происшествие.
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