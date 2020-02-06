В Запорожской области перевернулась маршрутка с пассажирами

Новости Украины:В салоне авто находились 6 пассажиров, 5 из которых госпитализировали.

В Запорожской области перевернулся микроавтобус, в результате чего госпитализированы пятеро пассажиров.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, 6 февраля около 7:30 на 459 километре автодороги "Одесса – Мелитополь - Новоазовск" водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства.

Отмечается, что в момент ДТП в салоне находились шестеро пассажиров.

"Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении трем патрульным из Мукачево, которые избили пассажиров автомобиля.