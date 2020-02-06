На трассе Одесса - Киев перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

Новости Украины:В четверг, 6 февраля, около 5 часов утра на трассе Одесса - Киев возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.

В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения.

"Происшествие произошло сегодня, 06 февраля, около пяти часов утра на трассе Одесса - Киев возле с.Болгарка Раздельнянского района. Сейчас на месте аварии работают полицейские", - сообщает отдел полиции в Одесской области.

Так, предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением "Одесса-Киев" не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-тью пассажирами перевернулся.

"Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были доставлены в Одесскую областную клиническую больницу", - добавили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Как сообщалось, один человек погиб и трое получили травмы в результате ДТП в Дрогобычском районе Львовской области.