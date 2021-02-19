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Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Одной маски теперь недостаточно: в Чехии усиливают меры карантинной безопасности
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф

Граждане Чехии теперь должны будут носить респираторы или две защитные маски одновременно. Таким образом, правительство страны пытается остановить распространение Covid-19.

В магазинах, общественном транспорте и больницах отныне будет обязательно носить респираторы FFP2 / KN95 / N95 или две хирургические маски, надетые друг на друга, заявил министр здравоохранения Ян Блатны после заседания правительства, сообщает издание "iDNES".

"В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации", - пояснил чиновник. По его словам, эти меры необходимы в общедоступных местах с большим скоплением людей.

Заместитель премьер-министра и министр промышленности и торговли Карел Гавличек не настаивал на открытии всех магазинов, и правительство не голосовало по этому поводу.

Напомним, В связи с пандемией коронавируса в Украине введут адаптивный карантин. Так, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет назвал условия для посещения учебных заведений во время новых ограничений.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Чехия, Карантин, Коронавирус, Респиратор, Covid-19.
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