Одной маски теперь недостаточно: в Чехии усиливают меры карантинной безопасности

Граждане Чехии теперь должны будут носить респираторы или две защитные маски одновременно. Таким образом, правительство страны пытается остановить распространение Covid-19.

В магазинах, общественном транспорте и больницах отныне будет обязательно носить респираторы FFP2 / KN95 / N95 или две хирургические маски, надетые друг на друга, заявил министр здравоохранения Ян Блатны после заседания правительства, сообщает издание "iDNES".

"В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации", - пояснил чиновник. По его словам, эти меры необходимы в общедоступных местах с большим скоплением людей.

Заместитель премьер-министра и министр промышленности и торговли Карел Гавличек не настаивал на открытии всех магазинов, и правительство не голосовало по этому поводу.

Напомним, В связи с пандемией коронавируса в Украине введут адаптивный карантин. Так, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет назвал условия для посещения учебных заведений во время новых ограничений.