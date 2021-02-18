Возвращение к адаптивному карантину: как будут работать школы и детсады с 24 февраля

В связи с пандемией коронавируса в Украине введут адаптивный карантин. Так, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет назвал условия для посещения учебных заведений во время новых ограничений.
Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
По словам министра с 24 февраля на всей территории Украины устанавливается "желтый" уровень опасности.
В случае "желтого" уровня:
В свою очередь "красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения.
В случае установления "красного" уровня:
Стоит напомнить, что ранее в Минздраве Украины снова задумались о введении нового карантинного зонирования, согласно которого регионы теперь будут делиться на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную.