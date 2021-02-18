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Четверг, 18.02.2021
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Возвращение к адаптивному карантину: как будут работать школы и детсады с 24 февраля

Возвращение к адаптивному карантину: как будут работать школы и детсады с 24 февраля
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В связи с пандемией коронавируса в Украине введут адаптивный карантин. Так, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет назвал условия для посещения учебных заведений во время новых ограничений.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам министра с 24 февраля на всей территории Украины устанавливается "желтый" уровень опасности.

В случае "желтого" уровня:

  • запрещается посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения. 
  • запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования с более чем одной группы / класса и в присутствии зрителей (посетителей).

В свою очередь "красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения. 

В случае установления "красного" уровня: 

  • продолжать работу детсады и специальные учебные заведения, учащиеся 1-4 классов будут учиться в обычном режиме. 
  • для всех остальных соискателей образования вводиться дистанционное обучение. 

Стоит напомнить, что ранее в Минздраве Украины снова задумались о введении нового карантинного зонирования, согласно которого регионы теперь будут делиться на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Карантин.
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