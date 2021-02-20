В Чехии советник премьера порекомендовал усилить локдаун, а затем пошел на футбол. Чиновника уволили

Ранее Роман Примула занимал должность министра здравоохранения и был снят с нее скандала с посещением "закрытого" на карантин ресторана. Тогда же Примула и стал советником премьера.

В этот раз советник формально не нарушил закон, так как партнеры футбольного клуба могли получить допуск на VIP-трибуну при условии предоставления негативного теста на коронавирус и пребывания в маске. Однако поступок Примулы вызвал осуждение из-за того, что его действия противоречили словам и демонстрировали привилегированное положение, сообщает Novinky.

"Господин Примула - замечательный эксперт-эпидемиолог, но ему не хватает чувства социальной справедливости. Это опять неправильный поступок - это оскорбляет других фанов, которые не могут быть на стадионе, и других людей, которых мы просим сидеть дома ... Мы решили прекратить сотрудничество, потому что так не может продолжаться ", - заявил премьер-министр.

Граждане Чехии теперь должны будут носить респираторы или две защитные маски одновременно. Таким образом, правительство страны пытается остановить распространение Covid-19.