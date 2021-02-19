Новый удар коронавируса: Польша заявила о начале третьей волны эпидемии

В пятницу, 19 февраля, в Польше зафиксировали 8777 новых подтвержденных случаев заражения коронавируса. В стране заговорили о начале третьей волны эпидемии.

Как заявил министра здравоохранения Адам Недзельський, в Польше сейчас идет третья волна коронавируса и вопрос не "или", а "каких масштабов" будет эта волна. По словам политика, на данный момент совершенно нет причин для отмены ограничений, а новые ослабление запретов могут отменить. Недзельський подчеркнул, что только социальная дисциплина может помешать третьей волне превысить уровень заражений в ноябре, сообщает polskieradio.

В правительстве рассматривают вариант детализации стандарта ношения масок и отказ от шарфиков.

"Можно сказать, что у нас начало третьей волны. Она формируется не так динамично, как в Словакии и в Чехии. Но, к сожалению, мы наблюдаем тенденцию к росту", - отметил спикер Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

Напомним, граждане Чехии теперь должны будут носить респираторы или две защитные маски одновременно. Таким образом, правительство страны пытается остановить распространение Covid-19.