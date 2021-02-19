Поток песка из Сахары собрался в путешествие по Европе: дойдет и до Украины (видео)

Песок из Сахары вновь отправляется в европейское турне, грозя окрасить белоснежные зимние пейзажи в желтый цвет.

Об этом свидетельствуют данные европейской наблюдательной программы Copernicus.

Как видно на соответствующем видео, от песка из Сахары наиболее "пострадают" Испания, Франция и Великобритания. Согласно прогнозу миссии, это произойдет 21 и 22 февраля.

23 февраля потоки воздуха достигнут берегов Скандинавии, где, из-за смешения воздушных масс, песчаное облако развернет на юг.

На карте видно, что ближе к 22:00 по Гринвичу (полночь по Киеву), часть этого песка доберется и до Украины.

Как сообщалось ранее, в Украину на выходных придет потепление, а -7...-9 градусов средней температуры 19 февраля перейдут в плюсовую температуру в западных регионах и "легкий минус" на Севере и Востоке страны уже 20 февраля.