Поток песка из Сахары собрался в путешествие по Европе: дойдет и до Украины (видео)

Песок из Сахары вновь отправляется в европейское турне, грозя окрасить белоснежные зимние пейзажи в желтый цвет.
Об этом свидетельствуют данные европейской наблюдательной программы Copernicus.
Как видно на соответствующем видео, от песка из Сахары наиболее "пострадают" Испания, Франция и Великобритания. Согласно прогнозу миссии, это произойдет 21 и 22 февраля.
23 февраля потоки воздуха достигнут берегов Скандинавии, где, из-за смешения воздушных масс, песчаное облако развернет на юг.
На карте видно, что ближе к 22:00 по Гринвичу (полночь по Киеву), часть этого песка доберется и до Украины.
Как сообщалось ранее, в Украину на выходных придет потепление, а -7...-9 градусов средней температуры 19 февраля перейдут в плюсовую температуру в западных регионах и "легкий минус" на Севере и Востоке страны уже 20 февраля.