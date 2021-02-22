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Понедельник, 22.02.2021
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Эпидемия не отступает, власти признаются в бессилии: жительница Чехии рассказала о новых реалиях

Эпидемия не отступает, власти признаются в бессилии: жительница Чехии рассказала о новых реалиях
05:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Жительница Чехии украинского происхождения Людмила Щербинина рассказала о ситуации с коронавирусом в Праге и грядущем усилении карантинных ограничений. 

Об этом она написала в Фейсбук. 

"С понедельника в Чехии теперь обязательны к ношению респираторы или 2 маски, одна на другую. Несмотря на все правительственные меры, эпидемия не отступает. В своём бессилии госмужи признаются", - сказано в сообщении. 

Щербинина написала, что после двухмесячной летней "отдушины" страна перешла в режим строгого карантина, таким образом перестали работать рестораны-бары, непродуктовые магазины, бассейны и сауны, спортзалы-фитнес клубы, театры-кино, парикмахерские и т.д. 

"Три приграничных региона полностью изолированы - ни туда и ни оттуда никому нельзя. На место полицию перебросили с других регионов и поставили внутренние кордоны. Больницы тамошние не справляются и перебрасывают пациентов в Прагу", - написала она. 

Вместе с тем, она сообщила, что Германия закрыла границы с Чехией, а местные жители отправляются на отдых в Польшу, где работают горнолыжные курорты и открыты многие заведения. 

"Деньги для "поддержания штанов" предпринимателям государство как-бы даёт. Но все время выкручивают и многим остаётся только "працак"- центр занятости", - подытожила она. 

Как сообщалось ранее, граждане Чехии теперь должны будут носить респираторы или две защитные маски одновременно. Таким образом, правительство страны пытается остановить распространение Covid-19.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Чехия, Коронавирус, Covid-19.
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