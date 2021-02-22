Эпидемия не отступает, власти признаются в бессилии: жительница Чехии рассказала о новых реалиях

Жительница Чехии украинского происхождения Людмила Щербинина рассказала о ситуации с коронавирусом в Праге и грядущем усилении карантинных ограничений.

Об этом она написала в Фейсбук.

"С понедельника в Чехии теперь обязательны к ношению респираторы или 2 маски, одна на другую. Несмотря на все правительственные меры, эпидемия не отступает. В своём бессилии госмужи признаются", - сказано в сообщении.

Щербинина написала, что после двухмесячной летней "отдушины" страна перешла в режим строгого карантина, таким образом перестали работать рестораны-бары, непродуктовые магазины, бассейны и сауны, спортзалы-фитнес клубы, театры-кино, парикмахерские и т.д.

"Три приграничных региона полностью изолированы - ни туда и ни оттуда никому нельзя. На место полицию перебросили с других регионов и поставили внутренние кордоны. Больницы тамошние не справляются и перебрасывают пациентов в Прагу", - написала она.

Вместе с тем, она сообщила, что Германия закрыла границы с Чехией, а местные жители отправляются на отдых в Польшу, где работают горнолыжные курорты и открыты многие заведения.

"Деньги для "поддержания штанов" предпринимателям государство как-бы даёт. Но все время выкручивают и многим остаётся только "працак"- центр занятости", - подытожила она.

Как сообщалось ранее, граждане Чехии теперь должны будут носить респираторы или две защитные маски одновременно. Таким образом, правительство страны пытается остановить распространение Covid-19.