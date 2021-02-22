Заробитчанам на заметку: Польша планирует требовать негативный Covid-тест на границе

В Польше на текущей неделе планируют ввести проверку на наличие негативного COVID-теста для въезда в страну.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, пишет "Европейская правда", 22 февраля.

По его словам, гражданам, которые имеют отрицательный тест на COVID-19 не нужно будет находиться на карантине после прибытия.

При этом, сам отрицательный COVID-тест позволит без карантина въехать, но не будет самим пропуском для посещения Польши.

По данным пограничных служб страны, для введения проверки требуется приблизительно 2 дня. Поэтому реализация нового правила возможна уже на текущей неделе.

Министр здравоохранения Польши считает, что страна уже приблизилась к третьей волне пандемии коронавируса, пик которой прогнозируют на конец марта, начало апреля.

Стоит напомнить, что ранее в Польше, 19 февраля за сутки было обнаружено 8 777 новых случаев COVID-19. В стране предположили о начале третьей волны пандемии.