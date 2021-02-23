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В Грузии задержали лидера партии Саакашвили: что вменяют оппозиционеру

В Грузии задержали лидера партии Саакашвили: что вменяют оппозиционеру
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф

Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор (Ника) Мелия задержан утром во вторник, 23 февраля, в своем офисе в Тбилиси.

Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает французское информационное агентство AFP в своем аккаунте в Twitter.

"В прямом эфире телеканал показал, как Ника Мелиа, лидер Единого национального движения, главной оппозиционной партии страны, выводят из штаб-квартиры своей партии для помещения в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

Как сообщает со ссылкой на активистов партии "Интерфакс", в здание ворвались спецназовцы и пустили газ, в результате чего сопротивление оказать им не удалось. Пострадали несколько сторонников оппозиции.

Видео задержания оппозиционера опубликовал "Общественный вещатель Грузии".

Партия "Единое национальное движение", основанная Михаилом Саакашвили, правила в период его руководства страной, однако в 2012 году проиграла парламентские выборы. После этого ЕНД перешла в оппозицию и с тех пор является главной оппозиционной силой в Грузии.

Как пишет РБК, суд постановил арестовать Мелию 17 февраля. До этого депутат, который обвиняется в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года, был освобожден под залог. 16 февраля парламент проголосовал за снятие с него депутатского иммунитета.

Как сообщалось, 18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что покидает занимаемую им должность из-за разногласий с правящей командой по поводу исполнения решения суда в отношении Мелия. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Грузия, Задержание, Видео, Спецназ, Ника Мелиа.
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