В ООН обвинили Иран в запутывании расследования по сбитому Boeing МАУ

Тегеран явно не желает успешного завершения расследования по сбитому Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". В этом Иран напрямую обвинили на заседании ООН.

Иран намеренно скрывает обстоятельства, связанные с атакой самолет МАУ в начале 2020 года. Об этом во вторник, 23 февраля заявила специальная докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар в Женеве, сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, ряд несоответствий в официальных заявлениях иранских властей будто специально имеют "создать максимум путаницы и минимум ясности".

Калламар предоставила копию письма с 45 вопросами к Тегерану по поводу данного инцидента. Правительство Ирана никак не отреагировало на послание.

Как заявила докладчик ООН, иранцы считают, что одной из причин сбивания украинского самолета было смещение позиции радиолокационной станции военных, что привело к ошибке в связи. Своих объяснений Иран не предоставил. Кроме того, на месте падения самолета успели побывать мародеры, действия которых не были пресечены иранскими силовиками.

Напомним, в Иране завершено расследование катастрофы самолета Boeing "Международных авиалиний Украины". Военная прокуратура готовит обвинительный акт, который в ближайшее время передадут в суд.