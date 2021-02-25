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Оползень обрушил кладбище в Италии, сотни гробов упали в море (фото и видео)

Оползень обрушил кладбище в Италии, сотни гробов упали в море (фото и видео)
01:43 Сегодня Телеграф

Две сотни гробов с человеческими останками  оказались отправлены в морскую пучину после оползня в курортном городе Камолья в итальянской провинции Генуя. Об этом сообщает CNN.

Оползень зацепил участок кладбища, который расположен на береговой линии города на высоте примерно 50 метров над уровнем моря. Природный катаклизм разрушил две часовни. Их также смыло в воду.

По словам Джакомо Джампедроне, регионального эксперта по гражданской защите, примерно  200 гробов упали, но только 10 были обнаружены. Восстановление остальных "будет зависеть от моря в ближайшие дни", добавил он.

На место происшествия были направлены бригады водолазов пожарной части, катера береговой охраны и сами пожарные, а также вертолет пожарной части.  Сейчас специалисты пытаются извлечь труны из морского дна. Многие из них остались застрявшими на камнях и в земле, принесенных оползнем, что утрудняет их извлечение.

В деревне Чиханжуанг на Западной Яве (Индонезия) в результате сильных дождей произошел оползень. По меньшей мере 12 человек погибли, а еще десятки пропали без вести. 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Италия, Оползень.
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