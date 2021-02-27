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Каналы в Венеции оказались без воды (видео)

Каналы в Венеции оказались без воды (видео)
Обновлено 22:59 Сб, 27 Февраль 2021 Телеграф Фото: Скриншот

Всемирно известные каналы Венеции остались без воды. 

Как сообщает Veneziatoday, явление произошло из-за исключительного отлива. 

Венеция постоянно находится в хрупком балансе между приливами и отливами, традиционно создающих колебания уровня воды в городе в пределах 50 см. 

27 февраля уровень воды в городе опустился на 48-55 сантиметров ниже среднего уровня моря, в связи с чем гондолы опустились на дно каналов.

Как ожидается, схожая картина будет наблюдаться и в воскресенье. 

Для Венеции этот показатель не является рекордом:  в январе 2018 года был зафиксирован минимум -66, а в конце февраля 2008 года был зафиксирован рекорд -83 сантиметра. 

Как сообщалось ранее, мосту, соединяющему материковую Россию и оккупированный Крым, предрекли печальную участь. Российский эксперт заявил, что в районе моста находится грязевой вулкан.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Италия, Погода, Венеция.
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