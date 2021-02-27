Каналы в Венеции оказались без воды (видео)

Всемирно известные каналы Венеции остались без воды.

Как сообщает Veneziatoday, явление произошло из-за исключительного отлива.

Венеция постоянно находится в хрупком балансе между приливами и отливами, традиционно создающих колебания уровня воды в городе в пределах 50 см.

27 февраля уровень воды в городе опустился на 48-55 сантиметров ниже среднего уровня моря, в связи с чем гондолы опустились на дно каналов.

Как ожидается, схожая картина будет наблюдаться и в воскресенье.

Для Венеции этот показатель не является рекордом: в январе 2018 года был зафиксирован минимум -66, а в конце февраля 2008 года был зафиксирован рекорд -83 сантиметра.

Как сообщалось ранее, мосту, соединяющему материковую Россию и оккупированный Крым, предрекли печальную участь. Российский эксперт заявил, что в районе моста находится грязевой вулкан.