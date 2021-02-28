В Польше двое украинцев погибли в аварии (фото)

В ночь на воскресенье, 28 февраля, в польском городе Люблин произошла авария с участием граждан Украины. Погибло двое молодых людей в возрасте 22 и 24 года.
ДТП произошло около часа ночи по киевскому времени на улице Глиниана. Об этом сообщает пресс-служба полиции Люблина.
"Транспортным средством пользовались двое граждан Украины в возрасте 22 и 24 лет. Несмотря на спасательные работы, жизни мужчин спасти не удалось. Работники полиции под надзором прокурора несколько часов работали на месте аварии", - уточнили в ведомстве.
По предварительным данным полицейских, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и съехал с дороги. При этом авто с силой ударилось о дорожный знак, после чего врезалось в дерево.
Прокуратура потребовала изъять тела обоих мужчин для вскрытия. Расследование объяснит обстоятельства и причины аварии.
Напомним, в чешском городе Подседице произошла смертельная авария с участием двух микроавтобусов и грузовика, в результате чего погибли двое украинцев, еще трое человек получили травмы.