В Польше двое украинцев погибли в аварии (фото)

В ночь на воскресенье, 28 февраля, в польском городе Люблин произошла авария с участием граждан Украины. Погибло двое молодых людей в возрасте 22 и 24 года.

ДТП произошло около часа ночи по киевскому времени на улице Глиниана. Об этом сообщает пресс-служба полиции Люблина.

"Транспортным средством пользовались двое граждан Украины в возрасте 22 и 24 лет. Несмотря на спасательные работы, жизни мужчин спасти не удалось. Работники полиции под надзором прокурора несколько часов работали на месте аварии", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным полицейских, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и съехал с дороги. При этом авто с силой ударилось о дорожный знак, после чего врезалось в дерево.

Прокуратура потребовала изъять тела обоих мужчин для вскрытия. Расследование объяснит обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в чешском городе Подседице произошла смертельная авария с участием двух микроавтобусов и грузовика, в результате чего погибли двое украинцев, еще трое человек получили травмы.