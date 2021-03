В Англии уничтожили 1000-килограммовую бомбу времен Второй мировой - видео подрыва

В главном городе английского графства Девоншир – Эксетере – на выходных контролируемо подорвали 1000-килограммовую немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает полиция Девона и Корнуолла.

Бомбу нашли в пятницу 26 февраля во время строительных работ.

Из-за опасной находки и необходимости ее утилизации на месте обнаружения власти эвакуировали многих местных жителей, включая 1400 студентов близлежащего университета. Для этих целей им предоставили возможность проживания в отеле.

Контролируемый подрыв бомбы осуществили в 18.10 субботы, 27 февраля, в 400-тонной "коробке" из песка.

Позже полиция в своем аккаунте в Twitter опубликовала видео момента подрыва.

UPDATE: This is the moment a WW2 bomb was detonated in #Exeter. Image courtesy of Exeter City Council. #Police would like to thank the residents of Exeter, particularly the 2,600 evacuated households and our partner agencies who have worked so hard to ensure the safety of all pic.twitter.com/fhxJFqBqT8