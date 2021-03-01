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В Англии уничтожили 1000-килограммовую бомбу времен Второй мировой - видео подрыва

В Англии уничтожили 1000-килограммовую бомбу времен Второй мировой - видео подрыва
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф Devon and Cornwall police

В главном городе английского графства Девоншир – Эксетере – на выходных контролируемо подорвали 1000-килограммовую немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает полиция Девона и Корнуолла.

Бомбу нашли в пятницу 26 февраля во время строительных работ.

авиабомба

Из-за опасной находки и необходимости ее утилизации на месте обнаружения власти эвакуировали многих местных жителей, включая 1400 студентов близлежащего университета. Для этих целей им предоставили возможность проживания в отеле.

подрыв авиабомбы

Контролируемый подрыв бомбы осуществили в 18.10 субботы, 27 февраля, в 400-тонной "коробке" из песка.

Позже полиция в своем аккаунте в Twitter опубликовала видео момента подрыва.

Поздно вечером воскресенья, 28 февраля, большинству местных жителей разрешили вернуться домой - кроме тех, чьи дома расположены в 100-метровой зоне от места подрыва бомбы, поскольку при ее детонации разлетелось множество осколков.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 208

Все по теме:

Англия, Взрыв, Видео, Авиабомба, Эксетер.
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