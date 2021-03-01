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Впервые в истории: экс-президента Франции приговорили к тюремному заключению

Впервые в истории: экс-президента Франции приговорили к тюремному заключению
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Суд в Париже вынес приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по "делу о прослушивании". 

Как сообщает FranceBleu, Саркози получил год тюремного заключения и еще два условно. 

Экс-президента обвинили в "торговле влиянием" и в "коррумпировании представителя судебной власти". 

Национальная финансовая прокуратура (PNF) обвинила Саркози в том, что тот, через бывшего первого генерального адвоката (помощника генпрокурора) при Кассационном суде Жильбера Азибера, получал конфиденциальные данные о ходе возбужденного против него другого уголовного дела. 

Азибер также предпринимал попытки повлиять на коллег из Кассационного суда, чтобы те заблокировали доступ для прокуратуры к расписанию Саркози в период с 2007 по 2012 год. В обмен Саркози предлагал Азиберу престижную должность в Монако. 

Об этом стало известно, когда телефон Саркози поставили на прослушивание. 

Дело вызвало сильный интерес со стороны французского общества, поскольку это первый случай в истории Пятой республики Франции, когда бывший президент лично предстает перед судом. 

Сам Саркози обвинения отвергает и обвиняет PNF в предвзятости, а дело называет "политическим преследованием". 

Как сообщалось ранее, разведка США обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда в организации операции по убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Париж, Франция, Николя Саркози.
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