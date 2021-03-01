Впервые в истории: экс-президента Франции приговорили к тюремному заключению

Суд в Париже вынес приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по "делу о прослушивании".

Как сообщает FranceBleu, Саркози получил год тюремного заключения и еще два условно.

Экс-президента обвинили в "торговле влиянием" и в "коррумпировании представителя судебной власти".

Национальная финансовая прокуратура (PNF) обвинила Саркози в том, что тот, через бывшего первого генерального адвоката (помощника генпрокурора) при Кассационном суде Жильбера Азибера, получал конфиденциальные данные о ходе возбужденного против него другого уголовного дела.

Азибер также предпринимал попытки повлиять на коллег из Кассационного суда, чтобы те заблокировали доступ для прокуратуры к расписанию Саркози в период с 2007 по 2012 год. В обмен Саркози предлагал Азиберу престижную должность в Монако.

Об этом стало известно, когда телефон Саркози поставили на прослушивание.

Дело вызвало сильный интерес со стороны французского общества, поскольку это первый случай в истории Пятой республики Франции, когда бывший президент лично предстает перед судом.

Сам Саркози обвинения отвергает и обвиняет PNF в предвзятости, а дело называет "политическим преследованием".

Как сообщалось ранее, разведка США обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда в организации операции по убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.