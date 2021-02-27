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Саудовский принц лично дал добро на убийство журналиста Хашшоги, но Байден не спешит вводить против него санкции

Саудовский принц лично дал добро на убийство журналиста Хашшоги, но Байден не спешит вводить против него санкции
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд одобрил операцию по убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. 

Об этом свидетельствуют данные разведки США, пишет Reuters

"По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман одобрил операцию в Стамбуле, Турция, по поимке или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги", - говорится в документе.

В связи с этим Штаты ввели санкции против 76 человек, причастных к убийству. 

После этого правительство Саудовской Аравии выступило с заявлением, отвергающим выводы американской разведки и повторило предыдущее заявление о том, что власти страны не причастны к убийству журналиста.  

Президент США Джо Байден поговорил с королем арабской страны Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и дал понять, что Штаты считают неприемлемым убийство политических оппонентов. 

"(Я) ясно дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о существенных изменениях сегодня и в понедельник", - сказал он. 

Вместе с тем, США не стали вводить санкции против самого наследного принца, так как это могло бы привести к ухудшению отношений с ключевым союзником Штатов на Ближнем Востоке. 

"После недельного обсуждения ситуации с командой по нацбезопасности Байден пришел к выводу, что ввести санкции против саудовского принца (запретить ему въезд в США или обвинить в уголовном преступлении) невозможно, если он желает сохранить рабочие отношения с одним из основных союзников США на Ближнем Востоке", - пишет NYT со ссылкой на источник в Белом доме. 

Джамаль Хашогги неоднократно выступал с критикой властей Саудовской Аравии. В 2017 году из-за давления, он был вынужден покинуть страну.  

 В октябре 2018 года он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и пропал

Как стало известно позже, его убили, а тело сожгли в кислоте

Поначалу руководство страны отрицало свою причастность к убийству журналиста, однако позже всплыла информация о прослушивающих устройствах в консульстве. 

После этого король страны заявил, что не знал о готовящемся покушении. Позже в Саудовской Аравии пятерых обвиненных в убийстве Хашогги приговорили к смертной казни

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Саудовская Аравия, Джо Байден, Мухаммед бин Салман Аль Сауд, Джамаль Хашогги.
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