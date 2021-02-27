Саудовский принц лично дал добро на убийство журналиста Хашшоги, но Байден не спешит вводить против него санкции

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд одобрил операцию по убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные разведки США, пишет Reuters.

"По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман одобрил операцию в Стамбуле, Турция, по поимке или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги", - говорится в документе.

В связи с этим Штаты ввели санкции против 76 человек, причастных к убийству.

После этого правительство Саудовской Аравии выступило с заявлением, отвергающим выводы американской разведки и повторило предыдущее заявление о том, что власти страны не причастны к убийству журналиста.

Президент США Джо Байден поговорил с королем арабской страны Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и дал понять, что Штаты считают неприемлемым убийство политических оппонентов.

"(Я) ясно дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о существенных изменениях сегодня и в понедельник", - сказал он.

Вместе с тем, США не стали вводить санкции против самого наследного принца, так как это могло бы привести к ухудшению отношений с ключевым союзником Штатов на Ближнем Востоке.

"После недельного обсуждения ситуации с командой по нацбезопасности Байден пришел к выводу, что ввести санкции против саудовского принца (запретить ему въезд в США или обвинить в уголовном преступлении) невозможно, если он желает сохранить рабочие отношения с одним из основных союзников США на Ближнем Востоке", - пишет NYT со ссылкой на источник в Белом доме.

Джамаль Хашогги неоднократно выступал с критикой властей Саудовской Аравии. В 2017 году из-за давления, он был вынужден покинуть страну.

В октябре 2018 года он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и пропал.

Как стало известно позже, его убили, а тело сожгли в кислоте.

Поначалу руководство страны отрицало свою причастность к убийству журналиста, однако позже всплыла информация о прослушивающих устройствах в консульстве.

После этого король страны заявил, что не знал о готовящемся покушении. Позже в Саудовской Аравии пятерых обвиненных в убийстве Хашогги приговорили к смертной казни.