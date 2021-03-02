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Избитый в Париже украинец пережил нервный срыв и готовится к операциям: что с ним сейчас

Избитый в Париже украинец пережил нервный срыв и готовится к операциям: что с ним сейчас
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф Фото: Юрий Симканыч

У избитого в Париже украинца был нервный срыв и уже начал подготовку к операциям. 

Об этом сообщил OBOZREVATEL.

Согласно предоставленным данным, у пострадавшего Юрия был нервный срыв, на фоне обиды на своих друзей, оставивших его в тот вечер против десятка хулиганов. При этом парню неясно причина, по которой его допрашивала полиция.

По словам тети мальчика, он расплакался после этого и имел проблемы со сном. Его родители объяснили Юре, что такие меры обусловлены процедурой. Но успокаивали его до средины ночи.

Друзьям Юрия удалось скрыться с места инцидента, а он был жестоко избит дубинками и железными прутьями. Также он несколько раз был порезан ножом. У парня были травмы рук и ног, а также остались шрамы на лице.

На данный момент он готовится к пластической операции.

Стоит напомнить, что ранее, 28 января, полиция Франции нашла людей, которые избили подростка из Украины в Париже.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Париж.
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