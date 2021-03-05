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Сеть озадачила акция протеста защитников природы во Франции (видео)

Сеть озадачила акция протеста защитников природы во Франции (видео)
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф

Во Франции снова активизировались сторонники Гринпис. Накануне в пятницу утром, 5 марта,  экологи перекрасили самолет в зеленый цвет в аэропорту Шарль-де-Голль под Парижем

В Руасси активисты, одетые в желтые или белые костюмы, перелезли через забор взлетно-посадочной полосы аэропорта около 9 часов утра и окружили самолет Boeing 777 компании Air France. В этот момент на борту не было пассажиров, сообщает francebleu.

В течении десяти минут экологам удалось перекрасили часть самолета в зеленый цвет . Таким образом они протестовали против есть "ошибочного использования" властями страны аргументов, относящихся к передовой экологической практике. Они хотят, чтобы Франция снизила количество авиаперелетов.

Активистов задержала и допросила полиция.

Видео акции опубликовал telegram- канал " MDK".

В комментариях люди явно не поняли мотивов поступка: "А где связь? перелеты и гринпис?", " краска, надо думать, вовсе не загрязняет воздух, когда её распыляют правильные ребята. Лицемеры", " Краска очень экологичная, потом смывать её".

комментарии

Напомним, в Украине оглашен приговор участниц движения Femen Алисе Виноградовой, которая голая подожгла трамвай Roshen в Виннице. Девушка получила условный срок.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 86

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Франция, Протесты, Гринпис, Активисты, Экологи.
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