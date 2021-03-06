В Греции водометами разгоняли протесты сторонников осужденного террориста (фото, видео)

Полиция Греции задержала 10 человек на акции сторонников Димитриса Куфонтинаса, осуждённого за терроризм. Силовики применили водометы против протестующих.

В пятницу, 6 марта, в центре Афин прошел митинг в поддержку Димитриса Куфонтинаса, который объявил голодовку 8 января 2021 года с требованием его перевода в тюрьму Коридаллос. Под вечер полиция начала активно разгонять протестующих. Силовики обстреляли активистов из водометов и забрызгали газом, сообщает zougla.

Во время акции было задержано, по меньшей мере, 10 человек.

Протесты в Греции продолжаются уже две недели, с 22 февраля. За это время сторонники Куфонтинаса, захватывали здания Министерства здравоохранения, редакции СМИ и другие учреждения.

Отметим, 63-летний Димитрис Куфонтинас был один из лидеров террористической организации 17 ноября. В период с 1975 по 2000 годы ее боевики убили 23 человека, включая американских и других иностранных дипломатов. Сейчас террорист осужден на 11 пожизненных сроков. После начала голодовки, его здоровье сильно ухудшилось. Что и спровоцировало протесты среди анархистов.

Напомним, несколько дней Испанию сотрясают протесты из-за ареста репера Пабла Аселя. Певца обвиняют в оскорблении монархии и поддержке терроризма.