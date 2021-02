Кто такой Пабло Асель, из-за которого в Испании уже три дня бурлят протесты

Уже несколько дней Испанию сотрясают протесты из-за ареста репера Пабла Аселя. Певца обвиняют в оскорблении монархии и поддержке терроризма.

Пабло Асель был арестован полицией Каталонии во вторник, 16 февраля. До этого он со своими сторонниками забаррикадировались в университете города Льейда. Поводом для задержания стал приговор за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в Twitter и в одной из его песен. Музыканта приговорили к девяти месяцам заключения. Репер должен был добровольно явиться в тюрьму еще 12 февраля, однако этого не сделал, сообщает "El Periódico".

Арест музыканта спровоцировал массовые протесты по всей стране. В Барселоне сотни людей направились к площади Каталонии. На площади Уркинаона демонстранты жгли мусорные контейнеры и бросали камни в полицию. В Жироне протестующие бросали стеклянные бутылки и пиротехнику в сторону правительственного представительства. В столице Испании Мадриде в ходе протестов пострадали девять человек. Также восемь было травмировано в Барселоне и Лериде. По данным "El Periódico" только в ночь на 18 февраля было задержано 49 человек.

Barcelona’s streets were on fire as thousands of protesters demanded the release of Spanish rapper Pablo Hasel https://t.co/B0VQY49ld6 pic.twitter.com/c4JI2qHPAC

— Reuters (@Reuters) February 17, 2021