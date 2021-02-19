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Кто такой Пабло Асель, из-за которого в Испании уже три дня бурлят протесты

Кто такой Пабло Асель, из-за которого в Испании уже три дня бурлят протесты
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф

Уже несколько дней Испанию сотрясают протесты из-за ареста репера Пабла Аселя. Певца обвиняют в оскорблении монархии и поддержке терроризма.

Пабло Асель был арестован полицией Каталонии во вторник, 16 февраля. До этого он со своими сторонниками забаррикадировались в университете города Льейда. Поводом для задержания стал приговор за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в Twitter и в одной из его песен. Музыканта приговорили к девяти месяцам заключения. Репер должен был добровольно явиться в тюрьму еще 12 февраля, однако этого не сделал, сообщает "El Periódico".

Арест музыканта спровоцировал массовые протесты по всей стране. В Барселоне сотни людей направились к площади Каталонии. На площади Уркинаона  демонстранты жгли мусорные контейнеры и бросали камни в полицию. В Жироне протестующие бросали стеклянные бутылки и пиротехнику в сторону правительственного представительства. В столице Испании  Мадриде в ходе протестов пострадали девять человек. Также восемь было травмировано в Барселоне и Лериде. По данным "El Periódico" только в ночь на 18 февраля было задержано 49 человек.

 

 

Кто такой Пабло Асель?

Настоящее имя 32-летнего рэпера - Пабло Ривадулья Дуро. В своих песнях он активно высказывается на политические темы. Также он часто озвучивает свою позицию на странице в Twitter. Будучи левых убеждений и сторонником независимости Каталонии, Асель негативно отзывался об испанской монархии и короле Хуане Карлосе I. В творчестве музыканта следователи нашли явные призывы к убийству ряда политических деятелей. Кроме того, репер называл Испанию "фашистским государством", сравнивал монархию с мафией и обвинял ее в финансировании террористов и войны в Йемене

 "Самая отвратительная вещь в монархии - это то, что миллионеры из-за бедствий других делают вид, что заботятся о людях", - писал он в 2015 году. Кроме того, Асель постоянно обвинял полицию в пытках задержанных и расизме.

К тюремному сроку репера приговорили еще в 2018 году. Изначально прокуратура требовала дать ему пять лет тюрьмы, но суд ограничился двумя годами и девятью месяцами, штрафом в 30 тысяч евро и запретом в течение 6 лет занимать государственные должности. Однако, исполнение наказания долго откладывалось  из-за юридических тонкостей. Так, например, реперу долго не могли вручить постановление суда. И только сейчас все юридические тонкости были решены.

Напомним, блогера Анатолия Шария вызвали на допрос в СБУ: в случае неявки ему грозит розыск.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Испания, Протесты, Пабло Асель.
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