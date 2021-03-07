На Западе сравнили военный потенциал Китая и России

Эксперты Министерства обороны Германии сравнили военный потенциал Китая и России и предупредили об амбициях этих двух государств.

Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ Минобороны, который имеется у нее в наличии.

Немецкие военные убеждены, что Китай "все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния"

В распоряжении армии КНР есть более двух миллионов солдат, более 6,8 тысяч танков и 1,6 тысяч истребителей. Помимо того, в материале говорится, что страна обладает крупнейшим в мире ракетным потенциалом. Помимо обычных ракет, у Пекина есть и гиперзвуковое оружие.

На сегодняшний день, Китай является крупнейшим в мире поставщиком боевых БПЛА.

Однако по убеждению экспертов, Пекин имеет целью обезопасить свое экономическое развитие, а также "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами".

Что касается РФ, то в Германии убеждены, что ее усилия направлены на дестабилизацию НАТО.

Среди военных возможностей Москвы, эксперты выделяют разработку новейших высокоточных гиперзвуковых ракет. Также много средств уходит на совершенствование комплексов нанесения ядерного удара с воды.

Помимо прочего, указывается, что Россия имеет в своем распоряжении около 6375 ядерных боеголовок.

Российская армия имеет около 840 тысяч подготовленных солдат, которых можно быстро передислоцировать в другие места.

Но есть у армии РФ и слабые места, в частности эксперты указывают на ограниченные возможности по использованию ВМС, а также отсутствие боевых БПЛА.

В Минобороны ФРГ отмечается, что армия для Кремля является "политическим инструментом воздействия и власти".

Как сообщалось ранее, СВР Эстонии составила отчет о внешних угрозах государству в 2021 году, согласно которому Беларусь может стать плацдармом для вторжения российских войск на территорию Украины и стран Балтии.