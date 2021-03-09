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Вторник, 09.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Устроили вечеринку на 1300 человек: в Амстердаме провели "коронавирусный" эксперимент

Устроили вечеринку на 1300 человек: в Амстердаме провели "коронавирусный" эксперимент
01:24 Сегодня Телеграф

Власти Нидерландов провели необычный эксперимент, чтобы изучить распространить COVID при большом скоплении народа. С этой целью они организовали масштабную вечеринку, на которую пригласили 1300 добровольцев.

Массовые гуляния прошли в субботу, 7 марта, на самой крупной крытой арене Амстердама Ziggo Dome. Это первое подобное официальное мероприятие в стране с момента начала пандемии. Поэтому желающих было довольно много.  Около 100 000 человек подали заявку на билеты. Их них отобрали 1700 добровольцев, при стандартной вместимости Ziggo Dome 17 000 посетителей, сообщает dutchnews.

 

Само мероприятие представляло собой часовой DJ-сет. Владельцы билетов были разделены на пять "пузырей" (групп) по 250 человек. В каждой группе действовали разные правила. Всех участников эксперимента оснастили датчиками, позволяющими отслеживать  частоту их контактов с другими людьми. Также исследованию подлежало количество слюны, исходящей от людей во время пения.

С помощью такого исследования организаторы хотят установить, как можно будет проводить массовые мероприятия в условиях пандемии.

Любопытно, что лишь пару месяцев назад в соседние Франции полицейские более суток безуспешно пытались остановить запрещенную новогоднюю рейв-вечеринку. Тем не менее, люди устали и начали расходиться по домам, а полиция выписала более 1200 штрафов за нарушение режима карантина

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 194

Все по теме:

Нидерланды, Вечеринка, Эксперимент, Коронавирус, Covid-19.
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