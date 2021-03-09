Устроили вечеринку на 1300 человек: в Амстердаме провели "коронавирусный" эксперимент

Власти Нидерландов провели необычный эксперимент, чтобы изучить распространить COVID при большом скоплении народа. С этой целью они организовали масштабную вечеринку, на которую пригласили 1300 добровольцев.

Массовые гуляния прошли в субботу, 7 марта, на самой крупной крытой арене Амстердама Ziggo Dome. Это первое подобное официальное мероприятие в стране с момента начала пандемии. Поэтому желающих было довольно много. Около 100 000 человек подали заявку на билеты. Их них отобрали 1700 добровольцев, при стандартной вместимости Ziggo Dome 17 000 посетителей, сообщает dutchnews.

Organisatoren hoopvol na 'historisch' dancefeest Ziggo Dome https://t.co/VslUIS9cak — Ziggo Dome (@ZiggoDome) March 8, 2021

Само мероприятие представляло собой часовой DJ-сет. Владельцы билетов были разделены на пять "пузырей" (групп) по 250 человек. В каждой группе действовали разные правила. Всех участников эксперимента оснастили датчиками, позволяющими отслеживать частоту их контактов с другими людьми. Также исследованию подлежало количество слюны, исходящей от людей во время пения.

С помощью такого исследования организаторы хотят установить, как можно будет проводить массовые мероприятия в условиях пандемии.

Любопытно, что лишь пару месяцев назад в соседние Франции полицейские более суток безуспешно пытались остановить запрещенную новогоднюю рейв-вечеринку. Тем не менее, люди устали и начали расходиться по домам, а полиция выписала более 1200 штрафов за нарушение режима карантина