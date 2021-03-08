Сразу две страны Европейского Союза перешли на усиленный карантин

Государства Европейского Союза постепенно усиливают карантинные ограничения. В Венгрии и Финляндии уже введен локдаун на ограниченный срок.

Будапешт перешел тотальный карантин еще в воскресенье, 7 марта. Здесь закрыты все предприятия сферы услуг, а также магазины и другие торговые точки, за исключением продуктовых и аптек. Ограничения будут действовать две недели до 22 марта. Значительно дольше продлится запрет на работу детских садов и начальных школ. Их планируют открыть только 7 апреля, сообщает euronews.

А с понедельника, 8 марта, локдаун вступил в силу и на территории Финляндии.

Парламент республики принял закон, согласно которому в стране на три недели (до 28 марта) закрываются рестораны в 15 регионах. Фактически запрет охватывает всю страну кроме Северного Саво, Северной Карелии, Кайнуу и Центральной Похьянмаа, пишет yle.

Правда, по сравнению с Венгрией, карантин у финов будет мягче. Под запрет не попадают заведения, оказывающие базовые услуги, такие как магазины, банки или парикмахерские,

Несколько недель назад, в ночь на воскресенье, 14 февраля, Федеральная полиция Германии выставила посты на пограничных переходах между Баварией, а также Саксонией и Чехией и австрийской федеральной землей Тироль.