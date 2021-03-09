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В Швейцарии запретили носить традиционную мусульманскую одежду

В Швейцарии запретили носить традиционную мусульманскую одежду
03:21 Сегодня Телеграф

Швейцарцы проголосовали на референдуме за запрет закрывать лицо в общественных местах. Теперь в государстве нельзя публично носить женскую традиционную мусульманскую одежду, не дающую разглядеть лицо человека, такую как  паранджа и никаб.

За принятие закона проголосовало чуть больше половины избирателей (51,25), против высказались 48,8%. Инициатива  проведения данного референдума исходила от консервативной Швейцарской народной партии, построившей агитационную кампанию за закон под лозунгом "Нет экстремизму", сообщает BBC.

Отметим, что закон прямо не выступает исключительно против одежды мусульман. Однако, по мнению правозащитников и ряда мусульманских организаций, референдум проводился именно против этой религии.

 Кстати, в законе существую исключения. Прятать лицо можно в местах, где совершаются религиозные обряды либо из соображений безопасности и охраны здоровья.

Напомним, ранее запреты на ношение паранджи и никаба в общественных местах приняли другие страны Евросоза, такие как Дания, Нидерланды и Австрия.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Швейцария, Референдум, Ислам, Паранджа.
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