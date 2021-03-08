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"Женщинам место на кухне": на Burger King обрушилась волна гнева из-за неудачного твита в честь 8 марта

"Женщинам место на кухне": на Burger King обрушилась волна гнева из-за неудачного твита в честь 8 марта
Обновлено 22:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Сеть фастфудов Burger King 8 марта заявила о старте программы обучения женщин на должности шеф-поваров, однако использовала для извещения очень противоречивый ход из-за чего нарвалась на шквал критики. 

Скандал начался в соцсети Твиттер, где сеть обнародовала сообщение, что "место женщин на кухне".

В следующем сообщении Burger King добавил уточнение. 

"Если, конечно, захотят. Но только 20% шеф-поваров - женщины. Наша миссия - изменить соотношение полов в ресторанной индустрии, предоставив сотрудницам возможность сделать карьеру кулинара", - говорится во втором сообщении. 

После этого сеть фастфудов объявила, что запускает новую стипендиальную программу, которая поможет сотрудницам "осуществить свои кулинарные мечты". 

Burger King

После этих сообщений комментаторы обрушили на компанию шквал гневных комментариев:

"Я более не буду кушать в вашем заведении";

 "Перестаньте использовать сексизм в качестве кликбейта";

"Еще одна причина, почему фастфуды это плохо. Ешьте салаты";

"Место Burger King в мусорной корзине", - пишут пользователи сети. 

Напомним, в России военкомат поздравил девушек с 8 марта и в качестве подарка предложили поделиться информацией о своих бывших возлюбленных.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Burger King, 8 марта.
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