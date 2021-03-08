Сдавайте бывших в армию: в России странно поздравили женщин с 8 марта

Сотрудники военного комиссариата Ленинградской области (РФ) поздравили россиянок с 8 марта и в качестве подарка предложили поделиться информацией о своих бывших возлюбленных.

С таким предложением в видео-поздравлении выступил начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Ленинградской области Юрий Хромов, сообщает Telegram-канал "URA.RU" и публикует соответствующее видео.

"Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах", - отметил он в своем поздравлении.

Как сообщалось, чамопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил во вторник, 2 марта, о желании привлечь российскую военную авиацию в Беларусь.