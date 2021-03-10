После избиения украинца: под Парижем подростки убили девушку из-за полуголых фото

Париж давно уже потерял романтический ореол начала 20 столетия. Сегодня это место, в котором потомки африканских мигрантов с окраин работают на уничтожение имиджа этого прекрасного города.

Двое несовершеннолетних парней были арестованы недалеко от Парижа по обвинению в убийстве 14-летней девочки, чье тело было найдено в реке Сена. Жертву нашли в понедельник вечером. 8 февраля, а убийц задержали через несколько часов в пригороде Аржантёя, сообщает BBC.

По версии преступников, 15-летний подросток ударил девочку, после чего она упала в реку, сообщает местная прокуратура. Правда, по возвращению домой на одежде школьника была найдена кровь.

Ранее убитую девочку унижали в школе, о чем она не один раз говорила матери.

"Она сказала мне: "Мама, у меня большие проблемы, мне угрожали смертью этот мальчик и эта девочка", и она подралась с ней за неделю до этого", -сообщила мама. По словам учеников школы, где она училась, фотографии жертвы «в нижнем белье» были размещены в Snapchat.

Проблема подростковых банд на окраинах Парижа уже давно превратилась из новости в быт. Чего стоит недавние события с избиением потомками мигрантов украинского подростка, который сам оказался членом одной из банд.