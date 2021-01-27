Избитый в Париже украинский подросток и его мать замешаны в криминале - французские СМИ

14-летний Юрий Крушеник, который находится в коме после избиения в центре Парижа 15 января, может быть связан с бандитской группировкой, а его мать подозревают в причастности к торговле людьми.

Такие данные публикуют французские издания Le Figaro и Liberation со ссылкой на собственные источники.

По мнению правоохранителей, украинский подросток может быть связан с группировкой "RD4" с района Богренель, которая до этого совершила нападение на банду, действующую в городе Ванв в окрестностях Парижа. Сейчас эту информацию проверяют.

В полиции допускают, что нападение на Юрия могло быть местью за предыдущие столкновения. Кроме того, силовики считают, что псевдоним Юрия в Instagram, включающий инициалы «4fp», может иметь прямую связь с названием группировки. Сам Крушеник, по информации журналистов, «был известен полиции за акты насилия». Под наблюдением силовиков и отношения парня с некоторыми членами футбольного клуба в Булони, где он занимался.

Сейчас, по словам родных Юрия, он чувствует себя лучше. 26 января ему прооперировали глаза.

Тем временем, во Франции назревает новый скандал, в котором может быть замешана мать Юрия Наталья Крушеник. Еще в ноябре 2020 года 11 женщин из Украины подали жалобу на то, что она в обход закона наняла их на работу уборщицами в компанию V.I.P. ServicesConcierges. По данному факту парижская прокуратура начала предварительное расследование. Звучат обвинения в «скрытом трудоустройстве», «нелегальном труде» и «торговле людьми».

По словам одной из заявительниц, их вербовали в Ивано-Франковске, после чего женщины приезжали во Францию по туристической визе и продолжали пребывать в стране по окончанию срока ее действия. Часть женщин рекрутировали в украинской церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где Крушеник преподавала французский язык.

Напомним, Владимир Зеленский также отреагировал на зверское избиение подростка. Президент Украины призвал к «жесткой реакции государства».