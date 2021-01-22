Пробит череп и множественные переломы: в Париже жестоко избили украинского подростка

В центре Парижа группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинца. Подросток находится в коме.

Об этом сообщают в социальных сетях представители украинской громады во Франции.

По их информации, мальчика избили в районе Эйфелевой башни, около торгового центра.

Группа неизвестных с битами и металлическими палками, напали на группу студентов. Убежать удалось всем, кроме Юры.

«14-летний Юрий потерпел зверского нападения недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось бежать всем, за исключением одного мальчика», — сказано в сообщении.

Как сообщает сайт My Ukraine, нападение произошло еще 15 января, когда Юра вместе с друзьями возвращался из колледжа. Ему нанесли множество ударов. Он оставался в сознании и просил передать его маме, чтобы она не волновалась.

Юра сейчас в коме в реанимации. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

21 января Юрию исполнилось 15 лет. Его родные продолжают искать свидетелей нападения.

Как писал "Телеграф", 14 января, в Варшаве во время сложной операции умер 35-летний украинец Вадим Гусманов.