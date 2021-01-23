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Зверское избиение украинского подростка во Франции попало на видео

Зверское избиение украинского подростка во Франции попало на видео
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

15 января группа неизвестных жестоко избила 14-летнего студента из Украины возле Эйфелевой башни в Париже. Теперь же в сети появились кадры, на которых запечатлен момент избиения парня. 

Видео выложил в сеть политик Николя Дюпон-Эньен. 

"Ужасное нападение кучки подонков на школьника в Париже. 10 к 1! Скажем прямо: жесткие приговоры агрессорам, остановка выплат пособий их семьям. Всем сердцем надеемся, что этот молодой человек сможет выйти из комы без последствий", - написал он. 

Осторожно, нижеприведенные кадры содержат сцены насилия!

22 января избитому парню исполнилось 15 лет. Он до сих пор находится в коме. 

Друзья и неравнодушные граждане выражают слова поддержки семье мальчика, молятся за его здоровье и надеются, что преступники будут найдены и наказаны.

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Париж, Франция, Избиение.
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