Зверское избиение украинского подростка во Франции попало на видео

15 января группа неизвестных жестоко избила 14-летнего студента из Украины возле Эйфелевой башни в Париже. Теперь же в сети появились кадры, на которых запечатлен момент избиения парня.

Видео выложил в сеть политик Николя Дюпон-Эньен.

"Ужасное нападение кучки подонков на школьника в Париже. 10 к 1! Скажем прямо: жесткие приговоры агрессорам, остановка выплат пособий их семьям. Всем сердцем надеемся, что этот молодой человек сможет выйти из комы без последствий", - написал он.

Осторожно, нижеприведенные кадры содержат сцены насилия!

22 января избитому парню исполнилось 15 лет. Он до сих пор находится в коме.

Друзья и неравнодушные граждане выражают слова поддержки семье мальчика, молятся за его здоровье и надеются, что преступники будут найдены и наказаны.