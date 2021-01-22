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День рождения в коме и письмо матери: что происходит с юным украинцем, жестоко избитым в Париже
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День рождения в коме и письмо матери: что происходит с юным украинцем, жестоко избитым в Париже

День рождения в коме и письмо матери: что происходит с юным украинцем, жестоко избитым в Париже
17:07 Сегодня Телеграф

О том, что 15 января в Париже банда вооруженных металлическими палками негодяев накинулась на группу учащихся и жестоко избила украинского парня, “Телеграф” уже рассказывал. Сегодня, 22 января, Юрию исполнилось 15 лет. Но вместо ожидавшегося праздника, в семье беда: Юрий находится в больнице, в искусственной коме. Друзья и неравнодушные граждане выражают слова поддержки семье мальчика, молятся за его здоровье и надеются, что преступники будут найдены и наказаны.

- К сожалению, состояние мальчика очень тяжелое, сейчас ищут свидетелей происшествия и самих нелюдей, - сообщила “Телеграфу” Наталья Диамант - подруга мамы мальчика Натальи Крученик. - Наташа - чудесный человек, это хорошая семья, воспитанные дети - за что им такое наказание? Я знаю ее лет 15 минимум, это моя подруга. Она имеет свой бизнес, ассоциацию, много помогала украинцам. Сегодня, в день его рождения, она опубликовала очень трогательное поздравление сыну.

Ниже - полный текст письма Натальи Крученик, адресованное Юрию:

"Mon Youyou,
Aujourd’hui c’est ton anniversaire!
Tu as 15 ans!
La semaine dernière nous avons discuté avec toi... 

Mais qui pouvait imaginer que tes 15 ans tu vas fêter à l’hôpital...et dans le coma....
J’espère que tu vas t’en sortir !!!
J’espère que tu vas retourner comme avant...
Юрчик!
Сегодня у тебя день рождения!
Тебе 15 лет!
На прошлой неделе мы говорили с тобой... Но кто мог представить, что ты будешь праздновать его в больнице... и в коме...
Я очень сильно надеюсь, что очень скоро ты выйдешь из этого состояния! И будешь тем Юрчиком... каким ты был раньше
Я очень верю...
Я сильно верю...
С тех пор, как ты родился, ты знаешь, мой Ю, мы много пережили, но всегда были вместе.
Я помню, каким был день твоего рождения
На улице было -21°С, было много снега.
С этих пор моя жизнь разделилась на до и после.
Я помню твои первые слова...
Твои первые шаги...
Твои первые успехи... и поражения...
Сегодня сестрички подготовили для тебя рисунки... с большой любовью.
Юлинеска с 7-ми часов в твоей комнате.
Футболисты подписали для тебя футболку!
Все думают о тебе.
Мы просим Бога о помощи.
Искренне очень.
Даже если сегодня у тебя нет никаких признаков, что ты хочешь проснуться, я очень, очень уверена, что ты скоро проснешься и мы будем общаться как раньше...
Ты будешь делать гримасы, если я когда-то ошибусь, говоря на французском
Ты будешь меня исправлять.
И говорить: «О! Маман! Нельзя так!»
Я обожаю тебя, мой Youyou!
Возвращайся скорее к нам!
С днем рождения, мой Юрчик!"

Нередко в Украине, наши соотечественники возмущаются работой правоохранительных органов и порой используют фразу: "А вот в Европе...". Однако, по словам парижанки Марии, во французской столице подобных жестоких случаев становится все больше, а их жертвы - далеко не только украинцы. Хотя, отмечает наша собеседница, часть хулиганских выходок и преступлений удается расследовать, привлекая виновных к ответственности.

Нападение на украинского подростка не осталось без внимания французских СМИ. Вот что пишет о происшествии издание actuParis: "Мать подростка, на которого напали в Париже, говорит: «Он в коме, он не хочет умирать»". Также журналисты приводят некоторые подробности происшествия.

"14-летний подросток стал жертвой нападения в пятницу, 15 января 2021 года, в 15-м округе Парижа. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, после чего он впал в кому. Его родственники ищут свидетелей. Нападение около 18:30, в районе Chemin de la dalle Beaugrenelle. По словам источника в полиции Парижа, сотрудники правоохранительных органов были извещены о продолжительной «драке между примерно 20 вооруженными людьми по месту назначения». По прибытии полиция заметила раненого несовершеннолетнего, которого пожарные немедленно доставили в больницу", - пишет actuParis.

В свою очередь, издание "Парижские новости" приводит слова матери Юрия, Натальи Крученик.

"Он как раз заканчивал учебу в колледж Гийома Аполлинера. Он был со своими друзьями возле Богренель. Я волновалась, потому что он не отвечал на телефонные звонки, когда ему уже следовало быть дома. Когда я увидела его в пожарной машине, у него был разбит череп в нескольких местах, это было действительно ужасно. Они напали на него с железными прутьями и костылями. Юрий сказал мне, что не знает этих людей, что ему больно, холодно и что он не хочет умирать", - сказала Наталья.

Французские СМИ следят за событиями вокруг нападения на украинца Юрия

В настоящее время французские правоохранители ведут расследование, возглавляемое 3-м участком судебной полиции. Первоначальные данные свидетельствуют о том, что Юрий мог стать жертвой сведения счетов между конкурирующими бандами.

Сейчас мальчик прооперирован и находится в реанимации. А его семья пока прилагает усилия к розыску возможных свидетелей нападения. Наталья Крученик также обратилась за помощью в посольство Украины.

Как ранее писал "Телеграф", тело умершего на операции в Варшаве украинца Вадима Гусманова не могут вернуть домой из-за границы.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Франция, Украинцы за границей, нападение на украинца, Наталья Крученик.
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