День рождения в коме и письмо матери: что происходит с юным украинцем, жестоко избитым в Париже

О том, что 15 января в Париже банда вооруженных металлическими палками негодяев накинулась на группу учащихся и жестоко избила украинского парня, “Телеграф” уже рассказывал. Сегодня, 22 января, Юрию исполнилось 15 лет. Но вместо ожидавшегося праздника, в семье беда: Юрий находится в больнице, в искусственной коме. Друзья и неравнодушные граждане выражают слова поддержки семье мальчика, молятся за его здоровье и надеются, что преступники будут найдены и наказаны.

- К сожалению, состояние мальчика очень тяжелое, сейчас ищут свидетелей происшествия и самих нелюдей, - сообщила “Телеграфу” Наталья Диамант - подруга мамы мальчика Натальи Крученик. - Наташа - чудесный человек, это хорошая семья, воспитанные дети - за что им такое наказание? Я знаю ее лет 15 минимум, это моя подруга. Она имеет свой бизнес, ассоциацию, много помогала украинцам. Сегодня, в день его рождения, она опубликовала очень трогательное поздравление сыну.

Ниже - полный текст письма Натальи Крученик, адресованное Юрию:

"Mon Youyou,

Aujourd’hui c’est ton anniversaire!

Tu as 15 ans!

La semaine dernière nous avons discuté avec toi...

Mais qui pouvait imaginer que tes 15 ans tu vas fêter à l’hôpital...et dans le coma....

J’espère que tu vas t’en sortir !!!

J’espère que tu vas retourner comme avant...

Юрчик!

Сегодня у тебя день рождения!

Тебе 15 лет!

На прошлой неделе мы говорили с тобой... Но кто мог представить, что ты будешь праздновать его в больнице... и в коме...

Я очень сильно надеюсь, что очень скоро ты выйдешь из этого состояния! И будешь тем Юрчиком... каким ты был раньше

Я очень верю...

Я сильно верю...

С тех пор, как ты родился, ты знаешь, мой Ю, мы много пережили, но всегда были вместе.

Я помню, каким был день твоего рождения

На улице было -21°С, было много снега.

С этих пор моя жизнь разделилась на до и после.

Я помню твои первые слова...

Твои первые шаги...

Твои первые успехи... и поражения...

Сегодня сестрички подготовили для тебя рисунки... с большой любовью.

Юлинеска с 7-ми часов в твоей комнате.

Футболисты подписали для тебя футболку!

Все думают о тебе.

Мы просим Бога о помощи.

Искренне очень.

Даже если сегодня у тебя нет никаких признаков, что ты хочешь проснуться, я очень, очень уверена, что ты скоро проснешься и мы будем общаться как раньше...

Ты будешь делать гримасы, если я когда-то ошибусь, говоря на французском

Ты будешь меня исправлять.

И говорить: «О! Маман! Нельзя так!»

Я обожаю тебя, мой Youyou!

Возвращайся скорее к нам!

С днем рождения, мой Юрчик!"

Нередко в Украине, наши соотечественники возмущаются работой правоохранительных органов и порой используют фразу: "А вот в Европе...". Однако, по словам парижанки Марии, во французской столице подобных жестоких случаев становится все больше, а их жертвы - далеко не только украинцы. Хотя, отмечает наша собеседница, часть хулиганских выходок и преступлений удается расследовать, привлекая виновных к ответственности.

Нападение на украинского подростка не осталось без внимания французских СМИ. Вот что пишет о происшествии издание actuParis: "Мать подростка, на которого напали в Париже, говорит: «Он в коме, он не хочет умирать»". Также журналисты приводят некоторые подробности происшествия.

"14-летний подросток стал жертвой нападения в пятницу, 15 января 2021 года, в 15-м округе Парижа. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, после чего он впал в кому. Его родственники ищут свидетелей. Нападение около 18:30, в районе Chemin de la dalle Beaugrenelle. По словам источника в полиции Парижа, сотрудники правоохранительных органов были извещены о продолжительной «драке между примерно 20 вооруженными людьми по месту назначения». По прибытии полиция заметила раненого несовершеннолетнего, которого пожарные немедленно доставили в больницу", - пишет actuParis.

В свою очередь, издание "Парижские новости" приводит слова матери Юрия, Натальи Крученик.

"Он как раз заканчивал учебу в колледж Гийома Аполлинера. Он был со своими друзьями возле Богренель. Я волновалась, потому что он не отвечал на телефонные звонки, когда ему уже следовало быть дома. Когда я увидела его в пожарной машине, у него был разбит череп в нескольких местах, это было действительно ужасно. Они напали на него с железными прутьями и костылями. Юрий сказал мне, что не знает этих людей, что ему больно, холодно и что он не хочет умирать", - сказала Наталья.

В настоящее время французские правоохранители ведут расследование, возглавляемое 3-м участком судебной полиции. Первоначальные данные свидетельствуют о том, что Юрий мог стать жертвой сведения счетов между конкурирующими бандами.

Сейчас мальчик прооперирован и находится в реанимации. А его семья пока прилагает усилия к розыску возможных свидетелей нападения. Наталья Крученик также обратилась за помощью в посольство Украины.

Как ранее писал "Телеграф", тело умершего на операции в Варшаве украинца Вадима Гусманова не могут вернуть домой из-за границы.