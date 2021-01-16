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Тело умершего на операции украинца не могут вернуть домой из-за границы: семья поделилась горем

Тело умершего на операции украинца не могут вернуть домой из-за границы: семья поделилась горем
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф фото: Facebook

В четверг, 14 января, в Варшаве (Польше) во время шестичасовой операции скончался 35-летний украинец Вадим Гусманов. У него осталась маленькая дочь.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Книга памяти усопших за рубежом".

"Не выдержало сердце. У Вадима осталась маленькая дочь. Родители, которые похоронили внука, который трагически погиб несколько лет назад, теперь оплакивают сына", - говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент родственникам украинца необходима финансовая помощь в транспортировке его тела из Варшавы в Украину.

Как сообщал "Телеграф", ранее в городе Бодрум, что на юго-западе Турции, было обнаружено тело 25-летней украинки Кристины Новицкой. Девушку обнаружили сидящей на стуле со связанными руками и полиэтиленовым пакетом на голове. Мать девушки пыталась дозвониться к дочери, а когда та не взяла трубку, женщина позвонила к соседям. Те в свою очередь вызвали полицию.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Варшава, Польша, Украинцы, Операции, Смерти.
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