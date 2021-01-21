Украли телефон и избили: в Запорожье в автобусе напали на пенсионера (видео)

В одном из коммунальных автобусов в Запорожье произошло ЧП: пассажира пенсионного возраста ограбили, а потом еще и избили. При том, что остальные пассажиры не вмешались в "разборки" и не пытались защитить мужчину.

Об этом сообщили Forpost. Там также поделились видео избиения пожилого мужчины.

Согласно предоставленным данным, во время поездки у дедушки украли из кармана телефон. Когда он это понял, то начал выяснять кто это мог сделать. После этого на него набросился другой пассажир и начал бить.

При этом драку видели и другие пассажиры, которых было немало в салоне автобуса, но никто из них не вмешался.

Видео самого инцидента:

Стоит напомнить, что в Ровно 16 января кондуктор выгнала 13-летнюю девочку из троллейбуса №9 на двадцатиградусный мороз из-за того, что ребенок дал надорванные деньги.