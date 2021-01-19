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В Ровно кондуктор выгнала ребенка на мороз из-за "неправильных" денег: подробности скандала

В Ровно кондуктор выгнала ребенка на мороз из-за "неправильных" денег: подробности скандала
10:34 Сегодня Телеграф

В Ровно 16 января кондуктор выгнала 13-летнюю девочку из троллейбуса №9 на двадцатиградусный мороз из-за того, что ребенок дал надорванные деньги.

Об этом сообщает "Rivne Online".

"Ребенок дала ей две гривны, они немного были надорваны. Кондуктор потребовала, чтобы ребенок оплатила проезд через Приват24. Но у ребенка сел телефон. А их терминалы не работают", - рассказала мама девочки, Анна Подлесная.

При этом пассажиры троллейбуса никак не отреагировали на эту конфликтную ситуацию и не помогли девочке, несмотря на сильный мороз на улице.

"13-летний ребенок должна идти пешком и в мороз от остановки Б. Хмельницкого до автотранспортного техникума", - добавила Анна.

Родители ребенка после того как узнали об этом инциденте, отправились на конечную остановку троллейбуса, чтобы выяснить причину поведения кондуктора.

"Я хотела сфотографировать ее бейджик, чтобы знать на кого писать заявление, она набросилась на меня и начала бить, тогда мужчина вызвал полицию. Правоохранители приехали, рассказали, как написать заявление и куда обратиться", - поделилась мама девочки.

Позже в троллейбусном депо объяснили инцидент и попросили извинения у девочки и ее родителей.

"Сейчас ситуация действительно тяжелая и кондукторы работают в режиме постоянного стресса, который усиливается условиями пандемии. Мы понимаем, что на конечной остановке троллейбуса, когда к кондуктору обратились родители, женщина должна была тактично объяснить, почему так произошло, но она этого не сделала", - сказал директор КП "Ровноэлектротранс" Валентин Ткачук.

На данный момент кондуктор отстранена от работы. Позже, после того, как руководство заслушает ее объяснения, будет принято решение о ее увольнении.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Луцке произошел вопиющий инцидент: водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде участнику боевых действий на Донбассе.

Также в Киеве случился досадный инцидент с женщиной в инвалидной коляске.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Дети, Ровно, Маршрутки, Скандалы, Денежные купюры.
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