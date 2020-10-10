"Гнилое общество": в Киеве случился досадный инцидент с женщиной в инвалидной коляске (фото)

Жительницу столицы возмутило и огорчило, что на Левобережной водитель и пассажиры автобуса отказались помочь женщине на инвалидной коляске.

В субботу, 10 октября, на остановке Левобережная в Киеве женщина в коляске просила водителя подъехать пандусом, сначала просила людей помочь, но все начали отталкивать ее, чтобы занять сидячее место.

Об этом рассказала неравнодушная жительница столицы Татьяна Сахнюк.

"Я забежала к водителю - он махал рукой, чтобы шла я прочь. Кондуктор сказала, что она не водитель и помогать не станет даже в просьбе подъехать пандусом к бордюру. Люди старшего поколения расселись и водителю мешали только мы с женщиной", - написала она на своей странице в Facebook.

Мимо проходил парень, который вызвался помочь отрыть пандус, однако он ни в какую не откидывался, потому что был заколоченный.

Далее случилось - ужасное: водитель начал движение и закрытие двери в тот момент, когда девушка стояла на ступеньках, придавив ее дверью.

Через пару метров он открыл двери и девушка выпала из маршрутки.

"Я успела снять номер и я буду писать везде, потому что я стала и заплакала, от беспомощности. А как быть людям, которые на самом деле не могут решить такой простой вопрос как доехать на городском транспорте, какая беспомощность у них?", - пишет Сахнюк.

Это не первый случай неподобающих действий водителей столичных маршруток. В комментариях Анна Боярчук рассказала, что недавно ее мама попала в похожую ситуацию:

"Водитель маршрутки закрыл двери и поехал, она упала...открыл, закрыл, скрылся...никто и руки не подал. К сожалению, не запомнила номер она( так бы я тоже предала славе".

"Ужас", "Равнодушие убивает", "Пиши Кличко и шли фото. И вообще, как это человек на коляске живет каждый день с таким отношением?", - пишут остальные пользователи.