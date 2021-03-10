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Протесты в Афинах вылились в крупную потасовку с полицией: фото и видео с местаВ Афинах в ходе беспорядков пострадало трое полицейских – ВИДЕО

Протесты в Афинах вылились в крупную потасовку с полицией: фото и видео с местаВ Афинах в ходе беспорядков пострадало трое полицейских – ВИДЕО
13:54 Сегодня Телеграф

Бои начались в районе Неа Смирни, который до это считался спокойным. Леворадикалы проводили демонстрацию против полицейского насилия, которая переросла в столкновения с правоохранителями. По данным СМИ, на площади собрались около 1000 человек.

Спустя 20 минут после начала демонстрации к ней присоединились несколько десятков анархистов. Молодые люди пришли не с пустыми руками - запаслись металлическим прутьями, бутылками с  "коктейлем Молотова", камнями", - сообщает "Русские Афины".

Толпа атаковала правоохранителей с криками "Давайте убьем их!", пишет tanea.

В ответ полицейские начали отвечать гранатами со слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Также был применен водомет "Айантас". В результате столкновения минимум трое копов получили ранения.

На беспорядки отреагировал премьер-ми7нистр страны Кирьякос Мицотакис, призвавший людей к сдержанности.

Напомним, полиция Греции задержала 10 человек на акции сторонников Димитриса Куфонтинаса, осуждённого за терроризм. Силовики применили водометы против протестующих. Протесты в стране начались еще 22 февраля 2021 года.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Греция, Полиция, Беспорядки, Афины, Анархисты, Димитрис Куфонтинас.
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