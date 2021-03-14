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Главред известной газеты отстранен от работы за буллинг и харассмент в отношении женщин-подчиненных

Главред известной газеты отстранен от работы за буллинг и харассмент в отношении женщин-подчиненных
11:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Главного редактора популярной немецкого издания Bild Юлиана/Джулиана Райхельта (Julian Reichelt) отстранили от своих обязанностей.

Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе медиагруппы Alex Springer, являющейся владельцем газеты.

Райхельт возглавляет газету еще с 2018 года. Так, его сняли с должности из-за обвинений в злоупотреблении властью и буллинге нескольких коллег-женщин.

В свою очередь сам шеф-редактор данные обвинения отвергал и лично просил своего отстранения на время расследования.

При этом на данный момент точных доказательств вины Райхельта нет, но расследование дела продолжается и проверяется достоверность показаний всех участников.

Стоит напомнить, что в тот же день, 13 марта в Днепре главный редактор местной газеты напала на журналистку местной газеты прямо в здании суда.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

СМИ, Bild, харассмент, Буллинг, Джулиан Райхельт.
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