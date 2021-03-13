Главный редактор газеты набросилась на журналистку прямо в здании суда в Днепре: видео и детали скандала

В Днепре главный редактор местной газеты напала на журналистку ДніпроTV прямо в здании суда.

Об этом сообщает "Наше місто"

Так, в суде во время очередного заседания главный редактор "Лиц" Алена Гарагуц набросилась с кулаками на журналиста "ДніпроTV" Яну Богославскую. Нападение произошло после того, как Гарагуц не смогла ответить на вопрос, почему ее издание обвиняет другие СМИ в распространении клеветы. После нападения на журналистку Алена Гарагуц убежала из здания суда.

Позже в полиции по факту нападения и препятствования журналистской деятельности в полиции открыли уголовное производство. Если вину главного редактора "Лиц" Алены Гарагуц докажут, ей грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал "Телеграф", суд отправил двух подозреваемых в нападении на журналиста на Харьковщине под домашний арест.