Подозреваемых в нападении на журналистов отправили под домашний арест

Новости Украины:Суд решил отправит двух подозреваемых, в деле о нападении на журналистов 112 канала, под круглосуточный домашний арест.

Суд отправил двух подозреваемых в нападении на журналиста на Харьковщине под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"58-летнему подозреваемому Золочевский районный суд избрал круглосуточный домашний арест, 33-летнему – ночной домашний арест", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 28 августа в поселке Золочев между работниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами произошел конфликт во время съемок видеосюжета.

Как выяснили следователи, мужчины с применением силы препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст. 186 (грабеж), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщалось, нападение на съемочную группу телеканала "112 Украина" совершили на территории лесхоза "Гутянский". На месте происшествия присутствовал руководитель лесхоза и его охранники.