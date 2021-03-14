Задержание чернокожей женщины вызвало масштабные протесты в Бельгии, пострадали десятки копов (видео)

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Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В субботу, 13 марта, в бельгийском Льеже прошли демонстрации сторонников движения Black Lives Matter. Но вскоре демонстрации переросли в погромы и столкновения с полицией. 

Об этом пишут RBTF и DH

По данным местной полиции, к группе мирных митингующих присоединилась группа из около 200 радикально настроенных молодых людей. Позже они отсоединились от остальных протестующих и направились в центр города чтобы устроить погромы. 

Радикалы забросали камнями полицейский участок и автомобили правоохранителей, напали и избили полицейского-мотоциклиста, после чего отправились в город грабить магазины. 

Правоохранители применили против бунтарей слезоточивый газ и водомет. К концу дня спокойствие в городе было восстановлено. 

Десять человек было задержано, большинство из них являются мужчинами в возрасте от 20 до 30 лет. В ходе столкновений девять правоохранителей были госпитализированы. 

Сейчас следователи выясняют личности остальных людей, причастных к погромам.

В французском языке для таких провокаторов есть термин "casseurs", эти люди, обычно одетые в черные одежды. вливаются в толпы мирных демонстрантов, а затем устраивают погромы и стычки с полицией. 

Марш был организован в поддержку задержанной на прошлой неделе чернокожей женщины, которую полиция обвинила в "мятеже". Та в свою очередь обвинила полицейских в расизме. 

Как сообщалось ранее, в Аргентине протестующие напали микроавтобус президента страны. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Бельгия, Протесты.
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