Задержание чернокожей женщины вызвало масштабные протесты в Бельгии, пострадали десятки копов (видео)

В субботу, 13 марта, в бельгийском Льеже прошли демонстрации сторонников движения Black Lives Matter. Но вскоре демонстрации переросли в погромы и столкновения с полицией.

Об этом пишут RBTF и DH.

По данным местной полиции, к группе мирных митингующих присоединилась группа из около 200 радикально настроенных молодых людей. Позже они отсоединились от остальных протестующих и направились в центр города чтобы устроить погромы.

Радикалы забросали камнями полицейский участок и автомобили правоохранителей, напали и избили полицейского-мотоциклиста, после чего отправились в город грабить магазины.

Правоохранители применили против бунтарей слезоточивый газ и водомет. К концу дня спокойствие в городе было восстановлено.

#Liège (Belgique) : émeute en cours, plus de 200 casseurs en marge de la manifestation « Black lives matter », un policier blessé. https://t.co/o2ZSFT98xT

pic.twitter.com/YDwCRM4Vvo — Stop Thugs (@stop_thugs) March 13, 2021

Quelque "200 #casseurs" se sont livrés samedi à des dégradations et pillages dans le centre de #Liège (#Belgique) en marge d'une manifestation #BlackLivesMatter, a indiqué la police locale. Plusieurs policiers ont été blessés. #BLMprotest pic.twitter.com/g4qah0gJpr — MediaFrance24 (@MediaFrance24) March 13, 2021

Десять человек было задержано, большинство из них являются мужчинами в возрасте от 20 до 30 лет. В ходе столкновений девять правоохранителей были госпитализированы.

Сейчас следователи выясняют личности остальных людей, причастных к погромам.

В французском языке для таких провокаторов есть термин "casseurs", эти люди, обычно одетые в черные одежды. вливаются в толпы мирных демонстрантов, а затем устраивают погромы и стычки с полицией.

Марш был организован в поддержку задержанной на прошлой неделе чернокожей женщины, которую полиция обвинила в "мятеже". Та в свою очередь обвинила полицейских в расизме.

Как сообщалось ранее, в Аргентине протестующие напали микроавтобус президента страны.