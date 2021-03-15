В ЕС рассматривают возможность закупок российской вакцины "Спутник V", - Reuters

Несмотря на публичную критику российской вакцины от коронавируса "Спутник V", страны Евросоюза всерьез рассматривают вариант заключить договор о поставках препарата. Об этом пишет Reuters ссылаясь на чиновников в руководстве ЕС.

По данным журналистов, в блоке рассматривают возможность начать переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который разработал и продвигает "Спутник V".

Также, по данным одного из чиновников ЕС, завод ReiThera был упомянут итальянскими официальными лицами в качестве возможного места для производства вакцин против коронавируса COVID-19, производимых другими компаниями.

Другое официально лицо ЕС рассказало, что компания ReiThera, 30% которой принадлежит государству и которая разрабатывает собственный препарат от COVID-19, комментировать ситуацию отказалась. Пресс-секретарь министерства промышленности Италии также не захотела обсуждать разговоры о возможном использовании завода ReiThera для производства "Спутник V".

Напомним, министр кабинета министров Франции Клемент Бон 5 марта обратился к государствам Европейского Союза с просьбой воздержаться от закупок российских или китайских вакцин против COVID-19, если они не одобрены регуляторным органом блока.