В память о всех погибших от COVID-19: центральную площадь Праги покрыли тысячи крестов (фото, видео)

Староместскую площадь в историческом центре столицы Чехии Праги покрыли тысячи крестов.

Как сообщает novinky.cz, такая акция проводится в дань памяти всем погибшим от коронавирусной болезни COVID-19, число которых в Чехии приближается к 25 тысячам.

Организаторы акции, объединение "Миллион мгновений" ("Milion chvilek"), провели акцию 22 марта не спроста. Именно в этот день, год назад от COVID-19 в Чехии умер первый человек.

"Многие из них умерли напрасно. Ответственность лежит на правительстве, которое ставит свой бизнес выше своих граждан. Правительство не может отвечать за COVID-19, но может за неоправданно загубленные жизни", - написал в Твиттер глава объединения Бенджамин Ролл.

Tisíce křížů za tisíce zemřelých. Mnoho z nich zemřelo zbytečně. Odpovědnost nese vláda zmařených životů, která upřednostňuje své kšefty nad svými občany.@milionchvilek #vladazmarenychzivotu Za covid-19 vláda nemůže, za zbytečně zmařené životy ano. pic.twitter.com/MGxebdpVF2 — Benjamin Roll (@BenjoRoll) March 22, 2021

Представитель Праги 1 Давид Бодечек заявил, что на площади насчитывается более 22 тысяч крестов. Местные власти не считают акцию противоправной, поскольку кресты нарисованы мелом и будут стерты к концу дня.

Фото: Твиттер (A2Larm)

Фото: Твиттер (Radek Vebr)

Takřka dvacet pět tisíc mrtvých.

Dnes za ně zvonily hranu zvony v celé zemi. Věnujme jim chvíli svého času, myšlenku, modlitbu. pic.twitter.com/iPjTKyB4mP — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) March 22, 2021

Jak to dnes dopoledne vypadalo na Staroměstském náměstí?

Video: Michael Vácha, @milionchvilek pic.twitter.com/7e12zhh9Fj — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) March 22, 2021

Напомним, польские власти решили применять санкции к тем, кто откажется от прививки вакциной AstraZeneca.