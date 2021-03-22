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В память о всех погибших от COVID-19: центральную площадь Праги покрыли тысячи крестов (фото, видео)

В память о всех погибших от COVID-19: центральную площадь Праги покрыли тысячи крестов (фото, видео)
Обновлено 18:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Староместскую площадь в историческом центре столицы Чехии Праги покрыли тысячи крестов. 

Как сообщает novinky.cz, такая акция проводится в дань памяти всем погибшим от коронавирусной болезни COVID-19, число которых в Чехии приближается к 25 тысячам. 

Организаторы акции, объединение "Миллион мгновений" ("Milion chvilek"), провели акцию 22 марта не спроста. Именно в этот день, год назад от COVID-19 в Чехии умер первый человек. 

"Многие из них умерли напрасно. Ответственность лежит на правительстве, которое ставит свой бизнес выше своих граждан. Правительство не может отвечать за COVID-19, но может за неоправданно загубленные жизни", - написал в Твиттер глава объединения Бенджамин Ролл. 

Представитель Праги 1 Давид Бодечек заявил, что на площади насчитывается более 22 тысяч крестов. Местные власти не считают акцию противоправной, поскольку кресты нарисованы мелом и будут стерты к концу дня. 

 Староместская площадь в Праге

Староместская площадь в Праге

Фото: Твиттер (A2Larm)

Староместская площадь в Праге

Фото: Твиттер (Radek Vebr

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Чехия, Прага, Коронавирус, Covid-19.
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