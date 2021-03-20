В Польше определились, что делать с отказниками от прививок вакциной AstraZeneca

Польские власти решили применить санкции к тем, кто откажется от прививки вакциной AstraZeneca, которая в последнее время вызвала кучу споров в странах ЕС. Отказники будут временно исключены из системы вакцинации.

Об этом сообщает RMF24.

Дело в том, что общее недоверие к вакцине побуждаетт людей, которым пришло время прививаться вакциной AstraZeneca, отказаться от нее. В результате осталось много неиспользованных доз. Их могли уколоть другим людям, которые пока не стоят в очереди на прививку..

"Решение по расширению этой группы должны быть приняты до понедельника (22 марта - ред)", - заявил спикер Министерства Здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

В данный момент поляки проводят интенсивный анализ по расширению группы людей, для которых будут доступны вакцины AstraZeneca. В то же время, отказников, временно исключили из очереди на прививку.

"После завершения вакцинации первой группы мы решим, как будет выглядеть дальше этот процесс, включая порядок, в котором будут вакцинированы люди, которые отказались от вакцины AstraZeneca", - сказал представитель МОЗ.

Напомним, с пятницы, 19 марта, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва и Кипр нарушили бойкот и возобновили вакцинацию этим препаратом.